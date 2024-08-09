В Дубае вводят четырехдневную рабочую неделю

Кроме того, сотрудники 15 государственных учреждений будут работать сокращенное количество часов в день — семь вместо восьми.
Целью инициативы является увеличение производительности труда на рабочих местах и создание более гибкой рабочей среды. Эта инициатива соответствует стратегическим целям развития Дубая до 2033 года, направленным на улучшение благосостояния жителей эмирата и его превращение в мировой центр с лучшими условиями для жизни и работы.
Пилотная программа начнется 12 августа и продлится до 30 сентября 2024 года. Благодаря этой программе государственные служащие смогут провести больше времени с семьей летом, а также сократится потребление энергии в зданиях государственных учреждений.
Начиная с 12 августа, работники 15 государственных учреждений будут работать сокращенное время с понедельника по четверг и на выходных будут иметь более продолжительный отдых.
Шарджа стала первым регионом на Ближнем Востоке, который перешел на четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2022 года. В будние дни госслужащие работают на час дольше, с 07:30 до 15:00, и отдыхают по пятницам, субботам и воскресеньям.
Это решение последовало за объявлением Правительства ОАЭ о переходе государственных служащих на 4,5-дневную рабочую неделю.
DGHR будет собирать обратную связь на протяжении всего периода тестирования, чтобы оценить эффективность данной инициативы и рассмотреть возможность ее полноценного внедрения.