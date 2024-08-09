В Дубае вводят четырехдневную рабочую неделю

Целью инициативы является увеличение производительности труда на рабочих местах и создание более гибкой рабочей среды. Эта инициатива соответствует стратегическим целям развития Дубая до 2033 года, направленным на улучшение благосостояния жителей эмирата и его превращение в мировой центр с лучшими условиями для жизни и работы.