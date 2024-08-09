Бакальчук: после пожара в Шушарах Wildberries выплатил почти 35 млрд рублей

Почти 35 миллиардов рублей выплатит продавцам компания Wildberries после после пожара на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге. При этом новые склады будут строить уже с учетом современных норм, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РБК.
Отмечается, что компания уже выплатила продавцам 95% ущерба на товары селлеров после пожара. Со слов Бакальчук, это удалось сделать раньше, чем планировали. При этом все спорные вопросы решают в индивидуальном порядке.
Напомним, пожар на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел 13 января. Площадь, которую уничтожил огонь, составила 112 тысяч м2. Ликвидировали открытое горение только спустя сутки.
В петербургском Госстройнадзоре тогда сообщали, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом в Wildberries утверждали, что специалисты ведомства выдали заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе пожарным.