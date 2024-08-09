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Бакальчук: после пожара в Шушарах Wildberries выплатил почти 35 млрд рублей

Сумма выплат пострадавшим после пожара на складе в Шушарах продавцам Wildberries составила почти 35 миллиардов рублей.

Источник: Shutterstock

Почти 35 миллиардов рублей выплатит продавцам компания Wildberries после после пожара на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге. При этом новые склады будут строить уже с учетом современных норм, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

Отмечается, что компания уже выплатила продавцам 95% ущерба на товары селлеров после пожара. Со слов Бакальчук, это удалось сделать раньше, чем планировали. При этом все спорные вопросы решают в индивидуальном порядке.

Напомним, пожар на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел 13 января. Площадь, которую уничтожил огонь, составила 112 тысяч м2. Ликвидировали открытое горение только спустя сутки.

В петербургском Госстройнадзоре тогда сообщали, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом в Wildberries утверждали, что специалисты ведомства выдали заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе пожарным.

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