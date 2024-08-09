Прямые рейсы в Таиланд запустят из Екатеринбурга

«Компания “Аэрофлот” начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок — с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье», — говорится в сообщении. Время в пути составит 8 часов 40 минут.
Отметим, что между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан на срок 30 дней. Однако Таиланд уже несколько раз подряд со своей стороны продлевает это время, чтобы увеличить турпоток в страну. В 2023 году популярный курорт посетило свыше 1,7 млн россиян.
ЕАН сообщал, что стоимость новогодних туров в Паттайю из Екатеринбурга стартует с 235 тыс. рублей на двоих за девять ночей. Пхукет обойдется в 265 тыс. за 11 ночей. Об этом сообщает TourDom.ru. Самые бюджетные — путевки с вылетом 25 декабря. Туры с прямыми вылетами накануне новогоднего праздника дороже.