Прямые рейсы в Таиланд запустят из Екатеринбурга

«Компания “Аэрофлот” начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок — с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье», — говорится в сообщении. Время в пути составит 8 часов 40 минут.