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Прямые рейсы в Таиланд запустят из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга в Таиланд запустят прямые рейсы в Бангкок и на Пхукет. Об этом сообщается в группе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Источник: Dan Freeman/CC0

«Компания “Аэрофлот” начнет летать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок — с 15 сентября. Рейсы по каждому направлению запланированы дважды в неделю. Вылеты на Пхукет будут в понедельник и пятницу, в Бангкок — в среду и воскресенье», — говорится в сообщении. Время в пути составит 8 часов 40 минут.

Отметим, что между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан на срок 30 дней. Однако Таиланд уже несколько раз подряд со своей стороны продлевает это время, чтобы увеличить турпоток в страну. В 2023 году популярный курорт посетило свыше 1,7 млн россиян.

ЕАН сообщал, что стоимость новогодних туров в Паттайю из Екатеринбурга стартует с 235 тыс. рублей на двоих за девять ночей. Пхукет обойдется в 265 тыс. за 11 ночей. Об этом сообщает TourDom.ru. Самые бюджетные — путевки с вылетом 25 декабря. Туры с прямыми вылетами накануне новогоднего праздника дороже.