В Ленобласти открыли четырехполосный участок трассы Р-23

Планируется дальнейшая модернизация трассы Р-23 в Ленинградской области, включая расширение до четырех полос на других участках. Продолжаются реконструкция дороги с 54-го по 80-й км в Гатчинском районе и капитальный ремонт с расширением до четырех полос на участке с 80-го по 111-й км. В 2025—2027 годах планируется заключить контракт на капитальный ремонт трассы Р-23 на участке со 112-го по 138-й км, а в 2027—2029 годах — на участке со 138-го по 157-й км. Таким образом, к концу 2029 года вся федеральная дорога Р-23 в Ленинградской области будет иметь четыре и шесть полос движения.