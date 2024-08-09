В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию до Зеленого острова

В проекте по перестройке участка от улицы Лоцмановых до улицы Водонасосной предлагается перенести трамвайную линию на улицу Татищева, которую планируют продлить до Срединного кольца, а дорогу на улице Малый Конный Полуостров перестроить: расширить проезжую часть, сделать тротуары шириной в 3 м и велодорожки.