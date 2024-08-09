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В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию до Зеленого острова

Действующую трамвайную линию по маршруту № 11 до остановки Зеленый остров в Екатеринбурге планируют ликвидировать и построить новую на параллельной дороге, следует из документов администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас проект проходит через общественные обсуждения, которые будут идти до 27 августа.

В проекте по перестройке участка от улицы Лоцмановых до улицы Водонасосной предлагается перенести трамвайную линию на улицу Татищева, которую планируют продлить до Срединного кольца, а дорогу на улице Малый Конный Полуостров перестроить: расширить проезжую часть, сделать тротуары шириной в 3 м и велодорожки.

Сейчас трамвай № 11 является единственным, который ездит на этом участке.

Напомним, в июле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания и планировки территории в Железнодорожном районе, который предусматривает строительство новых улиц и новой трамвайной линии.