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Беларусь в 2024 году стала одним из лидеров по росту цен на бензин

За первое полугодие 2024 года цены на бензин в Беларуси выросли на 2,6%, а на дизтопливо — на 2,5%. Это больше, чем в среднем по Евразийскому союзу, говорится в статистическом обзоре ЕЭК.

В ЕАЭС цены на бензин за январь — июнь в среднем выросли на 2,4%, а на солярку — всего на 1,3%. Больший, чем у Беларуси, рост цен на бензин в первом полугодии только в России (+2,9%).

По дизельному топливу Беларусь тоже на втором месте по индексу потребительских цен. Здесь «лидер» — Кыргызстан, где цена выросла за шесть месяцев на 3%.

Средняя цена за литр бензина в Беларуси по итогам июня составила $0,74, дизтоплива — $0,76. Это также второе место вслед за Кыргызстаном, где в июне были самые высокие в ЕАЭС цены на бензин и дизтопливо — $0,76 и $0,84 соответственно.

С 21 мая в Беларуси восемь недель подряд на 1 копейку за литр повышались цены на автомобильное топливо.

экономика
топливо