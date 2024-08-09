Беларусь в 2024 году стала одним из лидеров по росту цен на бензин

В ЕАЭС цены на бензин за январь — июнь в среднем выросли на 2,4%, а на солярку — всего на 1,3%. Больший, чем у Беларуси, рост цен на бензин в первом полугодии только в России (+2,9%).
По дизельному топливу Беларусь тоже на втором месте по индексу потребительских цен. Здесь «лидер» — Кыргызстан, где цена выросла за шесть месяцев на 3%.
Средняя цена за литр бензина в Беларуси по итогам июня составила $0,74, дизтоплива — $0,76. Это также второе место вслед за Кыргызстаном, где в июне были самые высокие в ЕАЭС цены на бензин и дизтопливо — $0,76 и $0,84 соответственно.
С 21 мая в Беларуси восемь недель подряд на 1 копейку за литр повышались цены на автомобильное топливо.