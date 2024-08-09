Омский дом с обвалившимся этажом не спешит расселяться

Со слов очевидца, обвал санузла в одной из квартир на первом этаже не отразился на внешнем укладе жителей аварийного дома. Не видно и проявлений эвакуации во дворе трехэтажки. Люди занимаются своими делами, идут по домам с пакетами еды. Возможно, еще не все знают об инциденте и пока лишь возвращаются с утренних дел, а переезды начнутся в выходные.