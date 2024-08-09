Омский дом с обвалившимся этажом не спешит расселяться

Несмотря на то, что в мэрии Омска заявили о предложении всем жителям переехать в муниципальный маневренный фонд, дом пока не спешит саморасселяться.
Со слов очевидца, обвал санузла в одной из квартир на первом этаже не отразился на внешнем укладе жителей аварийного дома. Не видно и проявлений эвакуации во дворе трехэтажки. Люди занимаются своими делами, идут по домам с пакетами еды. Возможно, еще не все знают об инциденте и пока лишь возвращаются с утренних дел, а переезды начнутся в выходные.
По данным «СуперОмска», пока переехала лишь одна семья, жители той самой квартиры, где и произошло обрушение. Им предоставили комнату в микрорайоне «Загородный».
Напомним, в пятницу, 9 августа 2024 года, жители дома сообщили об обвале первого этажа в одной из квартир. Пол попросту рухнул в подвал, теперь в помещениях зияет пустота, а внизу — груда кирпичей.
По данным мэрии, дом в 2017 году был признан аварийным, объект построен в 1953 году, в нем — 4 подъезда, 27 квартир.