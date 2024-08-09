Нацфонд — детям: Как использовать целевые накопления. Подробная инструкция

Получатель ЦН (либо его законный представитель) обращается к УО, у которого открывает банковский счет в долларах США на имя получателя ЦН, подает онлайн-заявление на выплату ЦН посредством интернет-ресурса УО. УО в течение 2 рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату направляет электронное уведомление в ЕНПФ о зарегистрированном заявлении на выплату. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней со дня получения электронного уведомления от УО переводит ему сумму выплаты ЦН, указанную в заявлении, для последующего зачисления на банковский счет в долларах США получателя ЦН, открытый УО, либо сообщает об отказе с указанием причины. Получатель ЦН или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы ЦН на банковский счет предоставляет УО документы, подтверждающие целевое использование выплат ЦН. УО в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем ЦН документов проверяет их и перечисляет выплаты ЦН по их целевому назначению. В случае непредставления получателем ЦН (или его законным представителем) в течение 45 рабочих дней документов сумма выплаты ЦН, находящаяся у УО, возвращается в ЕНПФ.