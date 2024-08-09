Нацфонд — детям: Как использовать целевые накопления. Подробная инструкция

Согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления (ЦН) на целевые накопительные счета (ЦНС) и стали осуществляться выплаты, передает DKnews.kz.
Порядок использования ЦН в целях улучшения жилищных условий и/или оплаты образования определен:
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 16, приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 февраля 2024 года № 76 «Об утверждении Правил использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан» и совместным приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 7 февраля 2024 года № 51 и Министра просвещения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 29 «Об утверждении Правил использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан».
Пошагово алгоритм действий можно представить следующим образом:
Ребенок, достигший 18 лет (получатель ЦН), либо его законный представитель может проверить целевые накопления самостоятельно в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.
Для сведения информируем, что за 2023 отчетный год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США.
Получатель ЦН (либо его законный представитель) обращается к УО, у которого открывает банковский счет в долларах США на имя получателя ЦН, подает онлайн-заявление на выплату ЦН посредством интернет-ресурса УО. УО в течение 2 рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату направляет электронное уведомление в ЕНПФ о зарегистрированном заявлении на выплату. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней со дня получения электронного уведомления от УО переводит ему сумму выплаты ЦН, указанную в заявлении, для последующего зачисления на банковский счет в долларах США получателя ЦН, открытый УО, либо сообщает об отказе с указанием причины. Получатель ЦН или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы ЦН на банковский счет предоставляет УО документы, подтверждающие целевое использование выплат ЦН. УО в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем ЦН документов проверяет их и перечисляет выплаты ЦН по их целевому назначению. В случае непредставления получателем ЦН (или его законным представителем) в течение 45 рабочих дней документов сумма выплаты ЦН, находящаяся у УО, возвращается в ЕНПФ.
Ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы можно на сайте kids.enpf.kz и на YouTube-канале БЖЗҚ ЕНПФ. Также отметим, что видеоинструкция о реализации программы «Национальный фонд — детям», алгоритме действий до и после наступления совершеннолетия ребенка размещена на YouTube-канале БЖЗҚ ЕНПФ по ссылке.
Отметим, что за 7 месяцев реализации программы по состоянию на 1 августа 2024 года АО «ЕНПФ» исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 16 891 заявление на общую сумму порядка 1,7 млн долларов США, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 9 544 заявлений на сумму около 956,7 тыс. долларов США, для оплаты образования — 7 347 заявлений на сумму около 736,9 тыс. долларов США. При этом получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).
Наиболее популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 9 189 заявлений на сумму около 921,2 тыс. долларов США), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) — 115 заявлений на сумму более 11,5 тыс. долларов США, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища — 99 заявлений на сумму 9,9 тыс. долларов США.
Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 5 884 заявления на сумму более 590,1 тыс. долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 1 078 заявлений на сумму около 108,2 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 301 заявление на сумму более 30,1 тыс. долларов США).