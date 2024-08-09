Расходы на сборы ребенка в школу в Самаре за год выросли в среднем на 6%

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак: больше всего денег в расчете на одного ученика тратят семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. По средним оценкам, в столице на сбор в школу тратят 16,5 тысяч, в городе на Неве — 15 тысяч. На третьем месте по величине расходов — Красноярск и Казань (в среднем по 14,8 тысяч на ребенка).