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Омичи могут слетать в Москву на бизнес-джете за 4 миллиона рублей

Билет в Сочи обойдётся на 2,3 млн дороже.

Источник: Om1 Омск

В августе этого года частная «Авиакомпания “Вельталь — Авиа”» запустила сервис по бронированию бизнес-джетов. Об этом сообщает «СуперОмск».

Рейсы из Омска в Москву выполняют три восьмиместных воздушных судна класса «Мидсайз джет». Самый бюджетный вариант — перелёт на борту Hawker 700. Билет обойдётся в 2,6 млн рублей. Самый дорогой билет будет стоить 4,1 млн рублей.

Авиаперевозчик возит омичей и в другие города. Например, стоимость полёта в Санкт-Петербург составит 5,3 млн рублей, а в Сочи — 6,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что в авиакомпании «Уральские авиалинии» окончательно определились с судьбой самолёта, который почти год назад совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. Судно летело из Сочи в Омск, но из-за проблем с гидравлической системой пилот принял решение лететь до Новосибирска.