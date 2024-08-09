Омичи могут слетать в Москву на бизнес-джете за 4 миллиона рублей

Ранее стало известно, что в авиакомпании «Уральские авиалинии» окончательно определились с судьбой самолёта, который почти год назад совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. Судно летело из Сочи в Омск, но из-за проблем с гидравлической системой пилот принял решение лететь до Новосибирска.