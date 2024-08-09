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На набережной Казанки появится новый ресторанный комплекс

На набережной Казанки появится новый ресторанный комплекс «Кубелек». Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия.

Участок для строительства, площадью около 5 тыс. кв. м, располагается между ул. Подлужной и Кремлевской набережной, неподалеку от Национальной библиотеки Татарстана. Проект здания с высоты напоминает раскрытые крылья бабочки.

Комплекс будет состоять из четырех сооружений с различной этажностью. В рамках проекта также предусмотрено благоустройство территории — создание проездов, тротуаров и озеленение.

Заказчиком историко-культурной экспертизы является ООО «Бриг». Согласно информации сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Казани, а ее основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем и директором является Тимерзян Мусин.