На набережной Казанки появится новый ресторанный комплекс

Участок для строительства, площадью около 5 тыс. кв. м, располагается между ул. Подлужной и Кремлевской набережной, неподалеку от Национальной библиотеки Татарстана. Проект здания с высоты напоминает раскрытые крылья бабочки.
Комплекс будет состоять из четырех сооружений с различной этажностью. В рамках проекта также предусмотрено благоустройство территории — создание проездов, тротуаров и озеленение.
Заказчиком историко-культурной экспертизы является ООО «Бриг». Согласно информации сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Казани, а ее основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем и директором является Тимерзян Мусин.