Администрация Красноярска подала в суд на подрядчиков ремонта городских дорог

Как следует из материалов дела, еще в апреле этого года УДИБ выявил недостатки на объектах в Ленинском, Свердловском, Центральном, Советском и Октябрьском районах. Это: выбоины, трещины, износ линии разметки и др. В срок с 1 по 20 мая недостатки не были устранены. После чего и последовали исковые обращения в суд.