Администрация Красноярска подала в суд на подрядчиков ремонта городских дорог

Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города Красноярска обратилось в Арбитражный суд с исками о взыскании неустойки с подрядчиков, нарушивших сроки устранения недостатков, которые были допущены ими при ремонте дорог города.
В списке ответчиков четыре компании, которые заключили госконтракты с управлением. В каждом договоре четко прописан пункт о гарантийных обязательствах. Если такие обязательства не выполняются в оговоренные сроки, на исполнителя работ начисляются штрафные санкции. Что, собственно, и случилось.
Как следует из материалов дела, еще в апреле этого года УДИБ выявил недостатки на объектах в Ленинском, Свердловском, Центральном, Советском и Октябрьском районах. Это: выбоины, трещины, износ линии разметки и др. В срок с 1 по 20 мая недостатки не были устранены. После чего и последовали исковые обращения в суд.