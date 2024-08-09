Что ждет экономику Казахстана в 2024, 2025 и 2026 годах — прогнозы аналитиков

Практически все казахстанские и международные эксперты прогнозируют нашей стране уверенный рост с постепенным снижением темпов инфляции, сообщает Zakon.kz. Однако при этом некоторые экономисты преисполнены оптимизма, а другие — наоборот.

Источник: Zakon.kz

Крайне познавательную подборку сделала команда известного финансового аналитика Андрея Чеботарева. Были собраны воедино макроэкономические прогнозы основных международных организаций, экономических регуляторов и отечественных исследовательских центров по экономике Казахстана. Итак, что же нам пророчат?

Международный валютный фонд изменил прогноз по росту экономики Казахстана в сторону увеличения на 2024 с 3,1% до 3,5%, а в 2025 году прогноз роста, напротив, уменьшился с 5,7% до 4,6%.

Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год остался без изменений на уровне 5,0%. При этом прогноз роста на 2025−2026 год немного увеличился до 5,5%. Пересмотр в сторону увеличения отражает положительный рост объемов добычи нефти, а также его экспорта в результате ослабления ограничений в рамках ОПЕК+.

Запланированная реализация 400 новых инвестиционных проектов на сумму 4,6 трлн тенге в течение 2024 года будет способствовать укреплению потенциала в обрабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и сфере услуг. Расширение активности в перечисленных секторах экономики компенсирует нулевой рост в нефтедобывающей отрасли.

Прогноз по инфляции на 2024−2025 годы был пересмотрен в сторону увеличения с 7,1% до 8,3% и с 5,6% до 6,3% в связи с ростом тарифов ЖКХ. При этом прогноз инфляции на 2026 снижен до 4,8%.

Эксперты ЕАБР также пересмотрели прогноз по стоимости нефти марки Brent в сторону небольшого увеличения на 2024 год с 81 до 82 долларов за баррель, на 2025 и 2026 год — до 80 долларов за баррель.

Курс тенге к курсу доллара США на 2024 год, согласно прогнозам ЕАБР, сложится на уровне 447,1 тенге за 1 доллар, на 2025 год — 455,4 тенге, на 2026 год — 473,3 тенге. В результате снижения базовой ставки спрос на тенговые активы будет снижаться, что может привести к ослаблению национальной валюты.

Национальный банк РК прогнозы почти не меняет.

Согласно макроэкономическому опросу НБРК, прогноз по росту экономики Казахстана на 2025 год остался без изменений на уровне 5%, при этом пересмотрен прогноз на 2024 год — с 4,5% на 4,1%, и на 2026 год — с 4,7% на 4,5%. Увеличен прогноз стоимости нефти с 81 доллара до 83,7 доллара за баррель. Прогноз по инфляции на 2024 год уменьшился с 8,4% до 8%, на 2025 год — с 7% до 6,8%, и только на 2026 год остался без изменений — 6%. Курс тенге к доллару США на 2024 год — 460 тенге за 1 доллар, на 2025 год — 474,8 тенге и на 2026 год — 490 тенге за 1 доллар.

Специалистами НБРК пересмотрен прогноз по нефти в сторону увеличения с 80 долларов до 85 долларов в 2024 году. Данные изменения НБРК связывает с продлением сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, стабильностью добычи в США, а также геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке и повышением мировых цен на зерно.

Министерство национальной экономики РК пересмотрело свой прогноз по росту экономики Казахстана в сторону увеличения до 6%.

Прогноз по стоимости нефти на 2024 год снижен с 85 до 80 долларов за баррель, а на 2025 и 2026 годы — с 85 до 75 долларов за баррель. Был существенно пересмотрен курс тенге к доллару на 2025 и 2026 годы — с 470 тенге до 460 тенге за доллар. Согласно прогнозам МНЭ РК, инфляция в годовом выражении составит в 2024 году 6−8%, в 2025 году — 5,5−7,5% и в 2026 году 5−6%.

Центр исследований прикладной экономики (AERC) снизил ожидания по росту экономики Казахстана с 4,2% до 4%. Это связано с пересмотром объемов добычи нефти и, следовательно, замедлением темпов роста реального экспорта. С учетом снижения роста потребительского спроса со стороны домохозяйств, инфляция, согласно обновленному прогнозу, также уменьшится — с 9,1% до 8,4%.

Таким образом, средний прогноз по инфляции среди представленных компаний на 2024 год составил 8,2% и 6,5% на 2025 год. Исключением является прогноз от Министерства национальной экономики РК.

Самый высокий показатель по инфляции прогнозирует Азиатский банк развития на 2024 год — 8,7%. Самую низкую инфляцию продолжают прогнозировать МВФ (на 2024 год в размере 7,7%) и S&P Global (на 2025 год в размере 6%).

Согласно данным, средний прогноз по росту ВВП составил 3,8% на 2024 год, на 2025 год — 5%. Самый высокий темп роста ВВП на 2024 и 2025 год продолжает прогнозировать МНЭ РК — 6,0%. Самый низкий темп роста ВВП на 2024 год прогнозирует Всемирный банк — 3,4% и S&P Global на 2025 год — 4,5%.

Средний прогноз по курсу тенге к доллару США на 2024 год составил 461,2 тенге за 1 доллар и на 2025 год — в размере 476,3 тенге за 1 доллар. Наиболее слабый курс прогнозирует S&P Global на 2024 год — 470 тенге.