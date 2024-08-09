Что ждет экономику Казахстана в 2024, 2025 и 2026 годах — прогнозы аналитиков

Крайне познавательную подборку сделала команда известного финансового аналитика Андрея Чеботарева. Были собраны воедино макроэкономические прогнозы основных международных организаций, экономических регуляторов и отечественных исследовательских центров по экономике Казахстана. Итак, что же нам пророчат?
Международный валютный фонд изменил прогноз по росту экономики Казахстана в сторону увеличения на 2024 с 3,1% до 3,5%, а в 2025 году прогноз роста, напротив, уменьшился с 5,7% до 4,6%.
Согласно данным Евразийского банка развития (ЕАБР), прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год остался без изменений на уровне 5,0%. При этом прогноз роста на 2025−2026 год немного увеличился до 5,5%. Пересмотр в сторону увеличения отражает положительный рост объемов добычи нефти, а также его экспорта в результате ослабления ограничений в рамках ОПЕК+.
Прогноз по инфляции на 2024−2025 годы был пересмотрен в сторону увеличения с 7,1% до 8,3% и с 5,6% до 6,3% в связи с ростом тарифов ЖКХ. При этом прогноз инфляции на 2026 снижен до 4,8%.
Эксперты ЕАБР также пересмотрели прогноз по стоимости нефти марки Brent в сторону небольшого увеличения на 2024 год с 81 до 82 долларов за баррель, на 2025 и 2026 год — до 80 долларов за баррель.
Курс тенге к курсу доллара США на 2024 год, согласно прогнозам ЕАБР, сложится на уровне 447,1 тенге за 1 доллар, на 2025 год — 455,4 тенге, на 2026 год — 473,3 тенге. В результате снижения базовой ставки спрос на тенговые активы будет снижаться, что может привести к ослаблению национальной валюты.
Национальный банк РК прогнозы почти не меняет.
Специалистами НБРК пересмотрен прогноз по нефти в сторону увеличения с 80 долларов до 85 долларов в 2024 году. Данные изменения НБРК связывает с продлением сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, стабильностью добычи в США, а также геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке и повышением мировых цен на зерно.
Министерство национальной экономики РК пересмотрело свой прогноз по росту экономики Казахстана в сторону увеличения до 6%.
Центр исследований прикладной экономики (AERC) снизил ожидания по росту экономики Казахстана с 4,2% до 4%. Это связано с пересмотром объемов добычи нефти и, следовательно, замедлением темпов роста реального экспорта. С учетом снижения роста потребительского спроса со стороны домохозяйств, инфляция, согласно обновленному прогнозу, также уменьшится — с 9,1% до 8,4%.
Таким образом, средний прогноз по инфляции среди представленных компаний на 2024 год составил 8,2% и 6,5% на 2025 год. Исключением является прогноз от Министерства национальной экономики РК.
Самый высокий показатель по инфляции прогнозирует Азиатский банк развития на 2024 год — 8,7%. Самую низкую инфляцию продолжают прогнозировать МВФ (на 2024 год в размере 7,7%) и S&P Global (на 2025 год в размере 6%).
Средний прогноз по курсу тенге к доллару США на 2024 год составил 461,2 тенге за 1 доллар и на 2025 год — в размере 476,3 тенге за 1 доллар. Наиболее слабый курс прогнозирует S&P Global на 2024 год — 470 тенге.
Прогнозы по нефти марки Brent находятся в диапазоне 79,9−87,5 доллара за баррель на 2024 год и 75−80 долларов — на 2025 год. Среднее значение на 2024 год составляет 82,6 и на 2025 год — 79 долларов за баррель.