В Маргилане ускорят проект по созданию технопарка и торгового комплекса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Маргилане прошла встреча, где обсуждался вопрос ускорения реализации проектов технопарка и торгового комплекса с участием иранских стартап-компаний, которые сейчас воплощаются в этом городе. Ожидается, что объем будущего производства составит 80 миллионов долларов, а поступления в бюджет достигнут 100 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.