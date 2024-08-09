В Маргилане ускорят проект по созданию технопарка и торгового комплекса

Хоким области Хайрулло Бозоров встретился с основателем иностранного предприятия ООО «Mr. fish company» в городе Маргилан. На ней присутствовали иранский бизнесмен Шафи Гулом Ризо, а также инвестор Катаюн Бехзади.
Шафи Гулом Ризо проинформировал, что общий проект стоимостью пять миллионов долларов создаст 500 рабочих мест и привлечет иранские инновационные компании.
В проекте предусмотрено сотрудничество с Ферганским политехническим университетом и размещение в технопарке практического отдела Шарифского технологического университета Ирана.