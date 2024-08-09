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В Маргилане ускорят проект по созданию технопарка и торгового комплекса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Маргилане прошла встреча, где обсуждался вопрос ускорения реализации проектов технопарка и торгового комплекса с участием иранских стартап-компаний, которые сейчас воплощаются в этом городе. Ожидается, что объем будущего производства составит 80 миллионов долларов, а поступления в бюджет достигнут 100 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Хоким области Хайрулло Бозоров встретился с основателем иностранного предприятия ООО «Mr. fish company» в городе Маргилан. На ней присутствовали иранский бизнесмен Шафи Гулом Ризо, а также инвестор Катаюн Бехзади.

Шафи Гулом Ризо проинформировал, что общий проект стоимостью пять миллионов долларов создаст 500 рабочих мест и привлечет иранские инновационные компании.

В проекте предусмотрено сотрудничество с Ферганским политехническим университетом и размещение в технопарке практического отдела Шарифского технологического университета Ирана.

экономика