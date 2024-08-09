Строительный класс откроют в школе Краснодара

Старшеклассники будут изучать предметы, которые понадобятся при поступлении не только на специальности строительной отрасли, но и дорожного хозяйства, и архитектуры. Для школьников раз в месяц будут проводить открытые уроки. Кроме того, учащиеся будут посещать проектные институты, строительные организации, выезжать на стройплощадки и предприятия.