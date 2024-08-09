Строительный класс откроют в школе Краснодара. Он появится в учреждении № 103. Об этом сообщил директор городского департамента строительства Иван Горобец на пресс-конференции.
В профильный класс примут школьников, которые планируют связать жизнь со строительством. Учащиеся с 10 класса будут углубленно изучать предметы, необходимые для сдачи ЕГЭ.
Для учеников класса планируют ввести предмет «Основы инженерных конструкций». Программу подготовили в КубГАУ.
«Первый открытый урок будем проводить 2 сентября. Также рассматривается вопрос о развитии этого проекта в 2025 году, начиная с пятого класса», — сказал Иван Горобец.
Старшеклассники будут изучать предметы, которые понадобятся при поступлении не только на специальности строительной отрасли, но и дорожного хозяйства, и архитектуры. Для школьников раз в месяц будут проводить открытые уроки. Кроме того, учащиеся будут посещать проектные институты, строительные организации, выезжать на стройплощадки и предприятия.