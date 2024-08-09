Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог

Цена на Ульяновские фургончики «Буханка», которые немногим отличаются от тех, что делали еще в 1958 году, сейчас в дилерских центрах УАЗа перешагнула отметку в 2 млн руб. В «Буханках» нет подушек безопасности, курсовой стабилизации. На них жалуются, что они быстро ломаются и выглядят дешево, а моторы с выхлопом Евро-2 остались на уровне прошлого века. «Газета.Ru» попыталась понять, почему УАЗы стоят так дорого.