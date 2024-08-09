Средняя зарплата превысила 400 тысяч тенге в Казахстане

По сравнению с первым кварталом средняя зарплата выросла на целых 5,5%, а с прошлым годом — на 10,3%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 3,7%, а с прошлым годом — 1,7%.