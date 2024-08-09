Средняя зарплата превысила 400 тысяч тенге в Казахстане

Согласно отчету Бюро национальной статистики за второй квартал 2024 года, фонд заработной платы наемных работников Казахстана, кроме занятых на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, за три месяца составил 4,6 трлн тенге.
Их фактическая численность была равна почти 3,8 млн человек. Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника составила 403 251 тенге.
Отметим, что, помимо должностных окладов, в расчет вошли различные доплаты, надбавки, премии и иные выплаты работникам с учетом налогов и социальных платежей.
По сравнению с первым кварталом средняя зарплата выросла на целых 5,5%, а с прошлым годом — на 10,3%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 3,7%, а с прошлым годом — 1,7%.
В каких отраслях самые высокие зарплаты
Зарплаты наемных работников между тем отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Так, самая высокая зарплата во втором квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования — 878 739 тенге.
Далее идет информация и связь (661 339 тенге), а следом — профессиональная, научная и техническая деятельность (549 673 тенге).
Отдельно отметим горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, где среднемесячная зарплата составила 797 618 тенге, когда как в целом в сфере промышленности этот показатель равен 533 569 тенге.
Самая низкая средняя зарплата, как и в прошлые месяцы, была зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 251 301 тенге. В частности, в области рыболовства и рыбоводства — 128 985 тенге.
В каких регионах самые высокие зарплаты
В разрезе регионов самые высокие среднемесячные зарплаты, как и прежде, получают наемные работники в Атырауской (594 426 тенге), Мангистауской (579 838 тенге) областях и Ұлытау (522 988 тенге).
В пятерку лидеров по доходам работающего населения, кроме занятого на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, также вошли Астана (518 495 тенге) и Алматы (480 431 тенге).
В Шымкенте этот показатель равен 314 210 тенге. Последнее место по размеру средней зарплаты во втором квартале 2024 года область Жетысу с показателем 300 393 тенге между тем уступила Северо-Казахстанской области — 297 303 тенге.
В Казахстане ежеквартально также публикуют данные о медианной зарплате. Она находится в центре условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части. Во втором квартале 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики, этот показатель составил 278 296 тенге.