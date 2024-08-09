В Уфе расходы на сборы ребенка в школу за год выросли на 12%

В этом году в Уфе по сравнению с 2023-м расходы родителей на сборы ребенка в школу выросли в среднем на 12%. К такому выводу пришли специалисты сервиса Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие жители из всех регионов России.
В этом году уфимцы потратили в среднем 12900 рублей, тогда как в прошлом — 11500, а в 2022-м — 11 тысяч.
В среднем в мегаполисах расходы выросли на 10%. Каждому 11-му родителю пришлось взять кредит. Больше всего пришлось потратить родителям Москвы (16,5 тыс.) и Санкт-Петербурга (15 тыс.).
Из года в год бюджет на подготовку школьника растет. Наибольший прирост зафиксировали в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (по 13%).