Василий Голубев поручил уточнить план переноса Ростовского порта на левобережье

На совещании в правительстве области обсудили работы по переносу Ростовского порта из центра города в левобережную зону, а также продление набережной.
Администрация Ростова предоставила Ростовскому порту пять земельных участков, уже заключены договоры аренды. В настоящее время проводят отсыпку и планировку территории, готовится документация для возведения портовой инфраструктуры.
По словам председателя совета директоров «Ростовского порта» Олега Грызлова, до конца 2024 года ожидается получение положительного заключения госэкспертизы.
Глава Ростовской области дал поручение до сентября уточнить дорожную карту переноса порта и подготовить предложение о передаче в аренду участков для размещения подъездных путей к проектируемым портовым мощностям на левобережье.
В 2022 году был заключен госконтракт на проектирование и последующее строительства здания для размещения контрольных органов морского пункта пропуска, что является обязательным условием для работы морского порта.
Также на заседании обсудили продление Ростовской набережной на 2,1 км от Богатяновского Спуска до улицы 13-ая Линия.
Согласно проекту, здесь построят новую дорогу и сделают тротуар, установят наружное освещение и светофоры, дождевую канализацию, организуют парковку и велодорожки.