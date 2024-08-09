Мясо, молоко, овощи, цемент и тара. Совмин обновил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Беларусь

Отдельные виды товаров, которые можно отнести к приведенным выше категориям, но которые предназначены для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешены к ввозу. Исключением также являются биологически активные добавки к пище, лекарственные средства, витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы, медицинские изделия, медицинская техника, сведения о которых включены в один из следующих реестров — Государственный реестр лекарственных средств, единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза, единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции. Ограничения, кроме того, не действуют, если в отношении ввозимого товара представлено заключение Министерства здравоохранения.