Мясо, молоко, овощи, цемент и тара. Совмин обновил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Беларусь

В список оказались включенными живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свиной жир и жир домашней птицы, молоко и молочная продукция, за исключением специализированного безлактозного молока, специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания, картофель, репчатый лук, капуста свежая белокочанная, свежая морковь, свекла, орехи, яблоки, маргарин, колбасы, кондитерские изделия, макаронные изделия, минеральные воды.
Перечень сформировали не только продовольственные, но и непродовольственные товары. В их числе многие виды цемента, минеральные, химические и азотные удобрения, столовая и кухонная посуда, иная бытовая утварь и предметы домашнего обихода, отдельные разновидности древесных плит, бумажная, картонная и другая упаковочная тара, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, строительные кирпичи, блоки для полов, керамические камни и другие изделия из керамики.
Отдельные виды товаров, которые можно отнести к приведенным выше категориям, но которые предназначены для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешены к ввозу. Исключением также являются биологически активные добавки к пище, лекарственные средства, витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы, медицинские изделия, медицинская техника, сведения о которых включены в один из следующих реестров — Государственный реестр лекарственных средств, единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза, единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции. Ограничения, кроме того, не действуют, если в отношении ввозимого товара представлено заключение Министерства здравоохранения.
Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» поручено принять меры по реализации постановления. Оно вступает в силу после официального опубликования.