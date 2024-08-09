Топ-менеджер Сбера Алешкин рассказал о развитии инклюзивных сервисов банка

Возьмем, к примеру, банкоматы. Сначала они были кнопочные, но сейчас в основном мы используем сенсорные экраны. Это потребовало определенных доработок, которые и были проведены, и сейчас незрячий клиент может подойти и при помощи аудио-подсказок провести операцию на слух, управлять банкоматом. Или представим ситуацию, что клиенту на инвалидной коляске нужно в отделение, а оно на ремонте или там нет пандуса. Так быть не должно. Поэтому на сайте есть специальный фильтр, можно его установить и выбрать доступное отделение. Если человеку трудно добраться до офиса самостоятельно, то он может заказать карту с доставкой на дом, после чего все сервисы будут доступны ему в режиме онлайн в мобильном приложении. Эта опция доступна уже в 240 городах страны.