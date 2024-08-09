На общественный транспорт Перми планируют потратить около миллиарда рублей

"Увеличение расходов связано с заключением новых пятилетних контрактов с автобусными пассажирскими перевозчиками. Теперь возраст автобусов должен быть не более пяти лет. Кроме того, в крае увеличились расходы на топливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание и ремонт транспортных средств.