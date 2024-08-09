На общественный транспорт Перми планируют потратить около миллиарда рублей

Пермская администрация планирует увеличить расходы на общественный транспорт. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье», со ссылкой на внесенные правки в бюджет города.
По информации издания, в 2025 году выделят на 316,6 миллионов рублей больше, чем ранее на муниципальные маршруты общественного транспорта. А в 2026-ом — на 647,3 миллиона.
"Увеличение расходов связано с заключением новых пятилетних контрактов с автобусными пассажирскими перевозчиками. Теперь возраст автобусов должен быть не более пяти лет. Кроме того, в крае увеличились расходы на топливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание и ремонт транспортных средств.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае увеличили список запрещенных профессий для мигрантов. Теперь они не смогут работать водителями на пассажирских междугородних рейсах, а также на городском и пригородном общественном транспорте.