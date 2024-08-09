В Петербурге появятся поезда нового поколения «Балтиец»

Как уточнил вице-губернатор города Кирилл Поляков, новые поезда составы начнут принимать на «красную» линию уже в ближайшее время. В начале следующего года должны завершить укомплектование первой линии и перейти на вторую — «синюю». Следующая в этой очереди четвертая, «фиолетовую», линия метро.