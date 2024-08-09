В Петербурге появятся поезда нового поколения «Балтиец»

Новые поезда запустят по «синей» ветке в 2025 году. Все «Балтийцы» собирают на Октябрьском вагоноремонтном заводе в Петербурге. Всего заказали 950 вагонов, то есть половину подвижного состава метрополитена.
Как уточнил вице-губернатор города Кирилл Поляков, новые поезда составы начнут принимать на «красную» линию уже в ближайшее время. В начале следующего года должны завершить укомплектование первой линии и перейти на вторую — «синюю». Следующая в этой очереди четвертая, «фиолетовую», линия метро.
Власти города отмечают, что это будет самое масштабное за последние 30 лет обновление подвижного состава в Петербурге. И, несмотря на все санкции, работы идут по графику.
Ранее spb.aif.ru писал, что в Петербурге приступают к подготовке проекта нового участка 5-й линии метро.