Мэр Москвы провел технический пуск станции метро «Потапово»

«В Москве закончено строительство еще одной станции — станции “Потапово”. Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%. Она пришла из Старой Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова. В течение нескольких недель будут закончены пусконаладочные работы и здесь появятся первые пассажиры», — сказал Собянин журналистам.