Мэр Москвы провел технический пуск станции метро «Потапово»

«В Москве закончено строительство еще одной станции — станции “Потапово”. Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%. Она пришла из Старой Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова. В течение нескольких недель будут закончены пусконаладочные работы и здесь появятся первые пассажиры», — сказал Собянин журналистам.
Он обратил внимание, что станция значительно улучшит транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, основные работы по возведению новой станции завершены, а сейчас специалистам осталось выполнить финальные архитектурно-отделочные работы, монтаж и наладку основного инженерного оборудования.
Станция «Потапово»
Станция «Потапово» расположена в створе дорожной магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой, сообщается в материалах мэрии. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание почти 170 тыс. жителей Коммунарки, из них 27 тыс. человек живут в пешей доступности. Кроме того, станцией будут пользоваться жители близлежащих кварталов Южного Бутова и Щербинки.
«Пассажиропоток станции на пуск прогнозируется на уровне 19,5 тыс. человек в сутки, к 2030 году, как ожидается, он вырастет до более чем 27 тыс. человек», — уточнили в мэрии, добавив, что благодаря появлению альтернативных маршрутов снизится нагрузка на ряд станций метро, в том числе «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Теплый Стан».
Открытие станции «Потапово» завершает формирование Сокольнической линии метро, указали в пресс-службе. Так, до 2014 года в составе ветки действовало 19 станций, а теперь их число возросло до 27.