В ДТП с шестью машинами на МКАД погибла женщина

Ее просто визуально видно, что автомобиль с такой подвеской просто вылетает на встречную полосу движения. Мы видели ровно схожую ситуацию в ДТП с блогером Эдвардом Билом, который тоже на машине не справился с управлением. Не только потому, что машина была мощная, а еще потому, что колея совершенно жуткая", — сказал Шапарин.