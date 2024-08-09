У узбекистанцев образовались миллионные долги. В Минэнерго прокомментировали ситуацию

Сегодня в социальных сетях пользователи личных кабинетов потребителя электроэнергии возмущались внезапно появившимся задолженностям на своих счетах.
У некоторых не отображалась оплата на свет, а кто и вовсе не мог зайти в персональный кабинет для сверки данных. При этом дозвониться на горячую линию было невозможно.
В Министерстве энергетики отметили, что недавно запущенная система проходит период технической доработки. Потребители, у которых отображается задолженность, но по факту ее нет, не будут отключены от сети.
В ведомстве также сообщили, что проблема будет устранена сразу после завершения технических работ, и принесли извинения потребителям за неудобства.