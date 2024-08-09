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У узбекистанцев образовались миллионные долги. В Минэнерго прокомментировали ситуацию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В новой системе расчетов за электроэнергию HET BILLING произошел сбой. В Минэнерго прояснили, в чем причина ее некорректной работы.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня в социальных сетях пользователи личных кабинетов потребителя электроэнергии возмущались внезапно появившимся задолженностям на своих счетах.

У некоторых не отображалась оплата на свет, а кто и вовсе не мог зайти в персональный кабинет для сверки данных. При этом дозвониться на горячую линию было невозможно.

В Министерстве энергетики отметили, что недавно запущенная система проходит период технической доработки. Потребители, у которых отображается задолженность, но по факту ее нет, не будут отключены от сети.

В ведомстве также сообщили, что проблема будет устранена сразу после завершения технических работ, и принесли извинения потребителям за неудобства.

энергетика