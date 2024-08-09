Насколько выросли цены на аренду жилья в Астане

«С начала года к декабрю 2023-го стоимость аренды в Астане выросла на 9,9%, тогда как в Алматы она за тот же период упала на 1,2%. Тем не менее, арендная плата за один квадратный месяц в столице все равно остается на 13% ниже, чем в южном мегаполисе (4,5 тыс. тенге)».