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Доллар и евро подорожали на торгах перед выходными

МИНСК, 9 авг — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослаб по отношению к американской, европейской и китайской валютам.

Источник: Sputnik.by

Сегодня евро прибавил в цене 0,39% и поднялся до отметки в 3,4092 рубля.

Американская валюта тенденцию евро поддержала и тоже выросла в цене. По итогам торгов в пятницу доллар подорожал сразу на 0,56% и оказался на уровне в 3,1247 рубля.

Что касается российского рубля, то он подешевел: падение составило 0,83%, на торгах за 100 российских предлагали 3,5807 белорусских рубля.

Валюта Поднебесной в свою очередь укрепилась, подорожав на торгах в пятницу на 1%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,3544 рубля.

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