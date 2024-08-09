Доллар и евро подорожали на торгах перед выходными

Сегодня евро прибавил в цене 0,39% и поднялся до отметки в 3,4092 рубля.
Американская валюта тенденцию евро поддержала и тоже выросла в цене. По итогам торгов в пятницу доллар подорожал сразу на 0,56% и оказался на уровне в 3,1247 рубля.
Что касается российского рубля, то он подешевел: падение составило 0,83%, на торгах за 100 российских предлагали 3,5807 белорусских рубля.
Валюта Поднебесной в свою очередь укрепилась, подорожав на торгах в пятницу на 1%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,3544 рубля.