Евросоюз объяснил освобождение Словакии, Венгрии и Чехии от необходимости соблюдения санкций в отношении России так: «Временное исключение предусмотрено для импорта нефти по трубопроводу в те государства-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют реальных альтернативных вариантов». Освобождение Чехии от соблюдения санкций действует до 5 декабря 2024 года.
До сих пор «факт остается фактом», сетует Hlidacipes: Чехия потребляет российскую нефть и тем самым помогает России финансировать ее расходы. В 2023 году Чехия, по данным издания, импортировала из России по трубопроводу «Дружба» 58% потребляемой в стране нефти. В 1-м полугодии 2024 года этот показатель заметно сократился и составил около 40%.
В середине июля чешское правительство договорилось с немецкой Баварией об увеличении общей суточной мощности по транспортировке нефти из итальянского Триеста в Чехию по трубопроводу IKL. Согласно изданию, возросшая мощность нефтепровода IKL и связанного с ним Трансальпийского нефтепровода TAL позволят Чехии заменить поставки по трубопроводу «Дружба».
«В начале 2025 года мы завершим установку резервных насосов, проведем все необходимые испытания, а в 1-й половине 2025 года Чехия окончательно отрежет себя от российской нефти», — заявил Ярослав Пантучек, генеральный директор государственной компании МЕРО.
Как пишет издание, увеличатся закупки у таких стран, как Азербайджан, Казахстан, США или Ирак, но тот же Азербайджан значительно нарастил собственные закупки нефти у России в прошлом и в этом году. Российская нефть замещает собственное потребление страны, а свою нефть, не попадающую под санкции, Азербайджан уже направляет в другие страны мира.
Строительство нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с Транскаспийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт, завершится в 2025 году. На его строительство выделено около 80 млн долларов. После ввода IKL в строй Чехия ориентировочно будет получать нефти на 4 млн тонн в год больше. Нефтепровод TAL соединяет Ингольштадт (Бавария) с портовым городом Триест на северо-востоке Италии, куда ежегодно прибывает порядка 400 нефтяных танкеров.