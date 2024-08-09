Чехия не сможет обойтись без российской нефти до 2025 года

Как пишет издание, увеличатся закупки у таких стран, как Азербайджан, Казахстан, США или Ирак, но тот же Азербайджан значительно нарастил собственные закупки нефти у России в прошлом и в этом году. Российская нефть замещает собственное потребление страны, а свою нефть, не попадающую под санкции, Азербайджан уже направляет в другие страны мира.