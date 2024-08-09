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В Новосибирске 5500 рублей выплатят семьям первоклассников к 1 сентября

Семьи с детьми получат активную поддержку от регионального правительства.

Издание Atas.info со ссылкой на Минтруд Новосибирской области сообщает, что к 1 сентября 2024 года семьям окажут помощь в размере 4 тысяч руб. на каждого школьника для покрытия расходов на обувь, одежду и принадлежности.

Для детей, которые будут учиться в первом классе, предусмотрена дополнительная поддержка, которая представляет собой единовременную выплату в размере 5500 ₽ Данные средства помогут родителям купить школьную форму, ранец и учебники.

Кроме этого, предусмотрена господдержка для студентов, которые поступают в университеты. При поступлении в вуз предусмотрена единовременная выплата в размере 11 тысяч руб. Ее можно будет потратить для оплаты обучения или покупки учебных принадлежностей.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что из средств маткапитала новосибирцы смогут получить до 10 000 рублей.