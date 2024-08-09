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Первую пятиэтажную школу построили в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил готовность новой школы № 133, которая примет детей 1 сентября.

Это первая пятиэтажная школа в столице Урала.

«В преддверии своего профессионального праздника — Дня строителя, а также ко Дню города Екатеринбурга подрядчик сделал подарок жителям Академического района и с опережением графика завершил объект, — сказал Алексей Орлов. — Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в возведение этого храма знаний и просвещения».

Школа рассчитана на 1200 детей. Здание разделено на блоки для младших и старших классов. Есть общая часть с актовым залом, библиотечно-информационным центром и столовой.

Общая площадь учебного заведения составляет почти 25 тысяч квадратных метров. В школе три спортивных зала, актовый зал с эстрадой на 327 мест, столовая на 604 человек.

«МК-Урал» ранее писал, что бывший кинотеатр «Салют» в новом учебном году станет Центром креативного образования для детей и молодежи Екатеринбурга. Коллектив учреждения разработал дизайн-проект и концепцию.

В здании провели ряд комплексных ремонтных работ и обустроили площади для ведения образовательной и досуговой работы.

строительство