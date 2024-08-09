Первую пятиэтажную школу построили в Екатеринбурге

«В преддверии своего профессионального праздника — Дня строителя, а также ко Дню города Екатеринбурга подрядчик сделал подарок жителям Академического района и с опережением графика завершил объект, — сказал Алексей Орлов. — Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в возведение этого храма знаний и просвещения».