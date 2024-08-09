Уникальную трамвайную ветку в Екатеринбурге разберут ради расширения улицы

Известно, что трамвайная ветка изначально была построена для электростанции Верх-Исетского завода, но еще в 1935 году передана городу. Для Екатеринбурга она уникальна тем, что является одноколейной: трамвай делает разворот на кольце и возвращается по тем же самым рельсам.