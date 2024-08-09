Уникальную трамвайную ветку в Екатеринбурге разберут ради расширения улицы

«В соответствии с генеральным планом проектом предлагается ликвидация существующей трамвайной линии, проходящей вдоль набережной Верх-Исетского пруда, и строительство новой трамвайной линии по перспективной улице Татищева с конечной остановкой и разворотным кольцом в районе перспективной станции метро», — говорится в пояснительной записке.
Вместо трамвая по улице Татищева до Водонасосной собираются запустить автобусы. Малый Конный полуостров станет двухполосной улицей, по ее сторонам сделают тротуары и велодорожки. Южный берег Верх-Исетского пруда хотят превратить в благоустроенную набережную.
Планировщики обещают, что сточные и дренажные воды с обновленной улицы не будут выливаться в Верх-Исетский пруд. Предполагается, что для них построят очистные сооружения, которые будут сбрасывать отфильтрованную воду из ливневой канализации в реку Широкую.
Известно, что трамвайная ветка изначально была построена для электростанции Верх-Исетского завода, но еще в 1935 году передана городу. Для Екатеринбурга она уникальна тем, что является одноколейной: трамвай делает разворот на кольце и возвращается по тем же самым рельсам.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в мэрии предложили провести трамвайную ветку по улицам Белинского и Фурманова, где сейчас идет строительство многоэтажек.