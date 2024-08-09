Суд утвердил решение ФАС о картельном сговоре воронежских компаний

Об этом сообщили в ведомстве.
По данным УФАС, эти компании заключили соглашение о поддержании цены в ходе проведения шести аукционов на поставку мяса птицы и рыбы в социальные бюджетные учреждения Воронежской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляла 52,5 млн руб. Торги прошли со снижением стартовой стоимости на 0,00−0,5%.
Победителем четырех тендеров стало ООО «Симестра», еще в двух торгах победило ООО «Агротрест». При этом ООО «Продснаб-Агро» какие-либо ценовые предложения в ходе аукционов не подавало и «выступало в роли статиста». «Компании при проведении аукционов умышленно ограничили состязательность между собой и создали положение, влекущее отсутствие экономии бюджетных средств».— посчитали представители антимонопольной службы.
В феврале 2024 года Коминтерновский райсуд Воронежа признал гендиректора «Продснаб-Агро» Александра Головерова виновным в трех эпизодах коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и попытке ограничения конкуренции (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 178 УК РФ). 59-летнему предпринимателю назначили пять лет и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и 300 тыс. руб. штрафа.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Симестра» было зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Выручка компании в 2022 году составила 87,9 млн руб., чистая прибыль — 428 тыс. руб. Директор — Сергей Рассказов (с 2012 года), бенефициар — Марина Овсянникова. Госпожа Овсянникова также владеет 12,7% ООО «Агротрест».
ООО «Агротрест» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Директор — Татьяна Бакаева (с мая 2022 года, ранее эту должность занимал господин Рассказов). Владельцами являются само ООО (97,5%) и госпожа Овсянникова. Выручка компании в 2022 году составила 3 млн руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.
ООО «Продснаб-Агро» было зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Генеральный директор — Александр Головеров. Бенефициар — Элеонора Головерова. Выручка компании в 2022 году составила 923 тыс. руб., чистая прибыль — 300 тыс. руб.