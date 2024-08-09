Суд утвердил решение ФАС о картельном сговоре воронежских компаний

По данным Kartoteka.ru, ООО «Симестра» было зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Выручка компании в 2022 году составила 87,9 млн руб., чистая прибыль — 428 тыс. руб. Директор — Сергей Рассказов (с 2012 года), бенефициар — Марина Овсянникова. Госпожа Овсянникова также владеет 12,7% ООО «Агротрест».