В Екатеринбурге участникам СВО доплатят по 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге участники СВО смогут получать дополнительно по 100 тысяч рублей единовременно. Документ об этом подписал градоначальник Алексей Орлов, сообщает мэрия.
Для получения выплаты нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, кандидат должен быть прописан в столице Урала и находиться на учёте в одном и районных военкоматов. Кроме того, заключение контракта и убытие на службу должны быть осуществлены с 15 августа по 31 декабря 2024 года. Наконец, за единовременной выплатой нужно обратиться не позже чем через 12 месяцев после заключения контракта.
Таким образом, всего контрактники из Екатеринбурга смогут рассчитывать на миллион рублей. 500 тысяч из регионального бюджета и ещё 400 тысяч — от Минобороны.