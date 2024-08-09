В Екатеринбурге участникам СВО доплатят по 100 тысяч рублей

Для получения выплаты нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, кандидат должен быть прописан в столице Урала и находиться на учёте в одном и районных военкоматов. Кроме того, заключение контракта и убытие на службу должны быть осуществлены с 15 августа по 31 декабря 2024 года. Наконец, за единовременной выплатой нужно обратиться не позже чем через 12 месяцев после заключения контракта.