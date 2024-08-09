В Свердловской области открыли новый железнодорожный маршрут

С 11 августа он будет курсировать регулярно дважды в день. На рейсах задействуют современные комфортабельные вагоны с местами для сидения. В вагонах установлены кондиционеры, биотуалеты, эргономичные кресла с персональными розетками. Отправление со станции Туринск-Уральский в 8:15 и 15:19, из Ирбита в 9:17 и 16:20, прибытие в Екатеринбург в 13:07 и 20:11.Отправление из Екатеринбурга в 7:53 и 15:40, прибытие в Ирбит в 11:40 и 19:16, на станцию Туринск-Уральский в 12:43 и 20:18.