В Свердловской области открыли новый железнодорожный маршрут

С 11 августа он будет курсировать регулярно дважды в день. На рейсах задействуют современные комфортабельные вагоны с местами для сидения. В вагонах установлены кондиционеры, биотуалеты, эргономичные кресла с персональными розетками. Отправление со станции Туринск-Уральский в 8:15 и 15:19, из Ирбита в 9:17 и 16:20, прибытие в Екатеринбург в 13:07 и 20:11.Отправление из Екатеринбурга в 7:53 и 15:40, прибытие в Ирбит в 11:40 и 19:16, на станцию Туринск-Уральский в 12:43 и 20:18.
Время в пути от Екатеринбурга до Ирбита — 3 часа 40 минут, до Туринска — 4 часа 40 минут. Остановки в пути: Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино.
Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита 520 рублей, до Туринска 700 рублей. Действуют все виды льгот. Билеты продаются с указанием мест за 10 суток до даты отправления поезда. Сегодня, 9 августа, поезд доставит в Ирбит гостей «Ирбитской ярмарки» по пригласительным билетам.