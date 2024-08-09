Минтруда: базовая ставка оплаты труда бюджетников может вырасти с 1 сентября

В Беларуси с 1 сентября может вырасти размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом глава Министерства труда и социальной защиты Наталья Павлюченко рассказала БелТА.
В частности, Павлюченко заявила о продолжении в Беларуси работы над совершенствованием законодательства в социально-трудовой сфере, направленной на повышение уровня доходов белорусов. Также она проанонсировала возможное повышение размера базовой ставки оплаты труда бюджетников с 1 сентября 2024-го.
— Министерством труда и социальной защиты подготовлены и готовы к внесению в правительство предложения по увеличению с 1 сентября базовой ставки работников бюджетной сферы, — сообщила министр труда и соцзащиты.
Павлюченко напомнили, что базовая ставка для оплаты труда бюджетников является базой для исчисления заработной платы. И что начисление и увеличение стимулирующих выплат работникам бюджетной сферы происходит также вслед за увеличением базовой ставки.
Кроме того, она рассказала о снятии ограничения размера пенсий работающим пенсионерам.
— Подготовлен проект указа, согласован со всеми заинтересованными и также сейчас проходит соответствующую экспертизу, который снимает ограничения размера пенсий работающим пенсионерам, — пояснила она.
Глава Минтруда напомнила, что данный проект указа был подготовлен по поручению президента Беларуси и правительства. Документ в скором времени внесут на дальнейшее рассмотрение.