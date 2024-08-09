Минтруда: базовая ставка оплаты труда бюджетников может вырасти с 1 сентября

В частности, Павлюченко заявила о продолжении в Беларуси работы над совершенствованием законодательства в социально-трудовой сфере, направленной на повышение уровня доходов белорусов. Также она проанонсировала возможное повышение размера базовой ставки оплаты труда бюджетников с 1 сентября 2024-го.