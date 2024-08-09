Волгоградцы набрали кредитов в 2024 году на 181 млрд

— В первом полугодии волгоградцы получили в банках почти 9,4 тысяч ипотечных кредитов, что на 2 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение в основном связано с высоким уровнем процентных ставок по рыночной ипотеке. Кроме того, к сокращению числа выдач привела существенная трансформация льготных программ, а также политика Банка РФ, которая ограничивает выдачу высокорискованных кредитов, что поможет избежать повышенной долговой нагрузки граждан, — отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.