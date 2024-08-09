В Аксайском районе появится крупный рынок к 2025 году

Об этом пишет «ДОН 24» ссылаясь на департамент потребительского рынка Ростовской области. Рынок «Привоз» появится в поселке Красном. Сейчас на этом месте работают две ярмарки на 500 торговых мест. Также там функционирует сельскохозяйственная ярмарка для местных фермеров.