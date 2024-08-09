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В Аксайском районе появится крупный рынок к 2025 году

В Аксайском районе к 2025 году построят новый рынок.

Об этом пишет «ДОН 24» ссылаясь на департамент потребительского рынка Ростовской области. Рынок «Привоз» появится в поселке Красном. Сейчас на этом месте работают две ярмарки на 500 торговых мест. Также там функционирует сельскохозяйственная ярмарка для местных фермеров.

Отметим, всего розничных рынков на территории Ростовской области — 41. Общее количеством торговых мест — 15,5 тыс. Из них около 10,6 тыс. отведено для продажи сельскохозяйственной продукции, а также для продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ранее на ростовских рынках продавцы жаловались на убытки из-за постоянных перебоев с электричеством.

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