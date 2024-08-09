Задолженность воронежцев по ипотеке за год выросла почти на треть

За первые шесть месяцев года около 11 тыс. воронежцев приобрели жилье в ипотеку на общую сумму 36,5 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита составил 3,4 млн руб., средний срок кредита — 25 лет, средняя ставка — 8,1%. По сравнению с тем же периодом прошлого года выдачи ипотеки в регионе снизились примерно на 7% по количеству и на 2% по объему.