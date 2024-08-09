Задолженность воронежцев по ипотеке за год выросла почти на треть

За первые шесть месяцев года около 11 тыс. воронежцев приобрели жилье в ипотеку на общую сумму 36,5 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита составил 3,4 млн руб., средний срок кредита — 25 лет, средняя ставка — 8,1%. По сравнению с тем же периодом прошлого года выдачи ипотеки в регионе снизились примерно на 7% по количеству и на 2% по объему.
Как уточнили в воронежском отделении Центробанка, сложившаяся динамика по ипотеке обусловлена повышением регулятором надбавки к коэффициентам риска для ипотечных кредитов, которые банки выдают клиентам с высокой долговой нагрузкой. «Эти меры дали свои плоды. В целом по стране выдачи ипотеки с первоначальным взносом меньше 20% на первичном рынке сократились с 60% до 2%. Выдачи ипотеки людям, чья долговая нагрузка превышает 80%, за полгода снизились с 45% до 34%», — отметила заместитель управляющего воронежским отделением Центробанка Анна Сухова.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о тенденции снижения спроса на ипотеку в первом квартале этого года к аналогичному периоду прошлого года в большинстве регионов Черноземья. В Белгородской области показатель упал почти на четверть, в Воронежской — на 20%, в Курской — на 25%, в Тамбовской — на 20%.