На Кубани увеличили региональную выплату бойцам СВО до 1,2 млн рублей

В сумме со всеми выплатами контрактники из Краснодарского края будут получать до 1,9 млн рублей. Это участники СВО, направленные в военные части из региона, подписавшие контракт с Минобороны и отобранные военкоматом Кубани в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.