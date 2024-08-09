На Кубани увеличили региональную выплату бойцам СВО до 1,2 млн рублей

На Кубани увеличили региональную выплату бойцам СВО. По решению губернатора региона контрактники единовременно получат по 1,2 млн рублей. Ранее участники СВО получали от края по 1 млн рублей.
Выплачивать такую сумму начнут бойцам, заключившим контракт с Минобороны РФ с 10 августа 2024 года. К региональной поддержке прибавляется и муниципальная. В городах и районах края она составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
С 1 августа Указом Президента увеличена и федеральная выплата. Те, кто заключил контракт о прохождении службы на 1 год и более, будут получать до 400 тысяч рублей.
В сумме со всеми выплатами контрактники из Краснодарского края будут получать до 1,9 млн рублей. Это участники СВО, направленные в военные части из региона, подписавшие контракт с Минобороны и отобранные военкоматом Кубани в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
На Кубани за 2024 года повысили единовременную выплату в третий раз. В феврале сумму подняли с 300 до 500 тысяч рублей. В апреле выплату увеличили до 1 млн рублей.
Напомним, кроме выплат в крае действует более 30 мер поддержки для ветеранов и семей бойцов СВО.