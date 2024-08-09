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Для безопасности пассажиров изменен маршрут поезда Калининград — Адлер

Некоторые станции вовсе исключили для посадки и высадки людей.

Маршрут пассажирского поезда Калининград — Адлер частично изменен. Речь идет пока о поездах из Адлера и в Адлер отправлением с начальных станций в период до 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск поезд следует по участку Курск — Орел — Брянск. Для посадки и высадки пассажиров исключены станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля.

«Меры предприняты с целью обеспечения безопасности», — говорится в сообщении железнодорожников.

Возврат билетов с отмененных станций — без дополнительных сборов.

Справки по тел 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).