Стало известно, как изменится стоимость проезда в автобусах в районах Воронежской области с 10 августа

В Воронежской области утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте в районах. Теперь при проезде по городским маршрутам, кроме Воронежа, жители будут платить за одну поездку 21 рубль, наличными — 23 рубля. На муниципальных и межмуниципальных маршрутах оплата будет производиться из расчета 2,9 рубля за один пассажиро-километр. Новые тарифы начнут действовать с субботы, 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства тарифного регулирования Воронежской области.