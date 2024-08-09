Стало известно, как изменится стоимость проезда в автобусах в районах Воронежской области с 10 августа

В Воронежской области утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте в районах. Теперь при проезде по городским маршрутам, кроме Воронежа, жители будут платить за одну поездку 21 рубль, наличными — 23 рубля. На муниципальных и межмуниципальных маршрутах оплата будет производиться из расчета 2,9 рубля за один пассажиро-километр. Новые тарифы начнут действовать с субботы, 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства тарифного регулирования Воронежской области.
Новая стоимость проезда в общественном транспорте была утверждена на заседании правления министерства. Министр Людмила Шелякина напомнила, что тарифы на проезд в районах не пересматривались в течение пяти лет. Накопленная инфляция с этого момента составила 43%.
О том, что в районах области могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте, стало известно в начале недели. Ранее на муниципальных маршрутах с субсидиями из бюджета тариф был недифференцированным и составлял 17 рублей. У частных перевозчиков плата выше и обусловлена расходами на необходимость сдачи наличности в банк и доплатой водителям за исполнение функций кондуктора.
В областном центре летом 2024 года также изменилась стоимость проезда. С 20 июля за одну поездку воронежцы платят 31 рубль — при безналичном расчете и 33 рубля — при оплате наличными.