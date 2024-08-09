В Петербурге хотят повысить выплаты студенческим семьям в 4,5 раза

В Петербурге могут повысить социальные выплаты студенческим семьям с 3,5 тысячи рублей до «детского» прожиточного минимума. Это следует из законопроекта Смольного, представленного 9 августа для прохождения антикоррупционной экспертизы.



В настоящее время ежемесячная выплата студенческим семьям составляет 3457 рублей. В рамках инициативы предлагается повысить эту сумму до прожиточного минимума для детей. В 2024 году эта сумма составляет 15 тысяч 832 рубля.



Кроме того, законопроект вносит пояснение в само определение студенческой семьи, уточняя, что оба родителя (либо же единственный родитель) получают в очной форме либо среднее профессиональное образование, либо высшее, но исключительно по программам бакалавриата и магистратуры. В действующей версии закона в Социальном кодексе уточнения про виды программ нет.



По закону студенческой называется семья, которая имеет одного или нескольких несовершеннолетних детей.