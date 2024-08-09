Нижегородский минстрой разрешил строительство отеля на Грузинской

Министерство строительства Нижегородской обалсти выдало компании «Андор» разрешение на строительство гостиницы на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в реестре документов на сайте ведомства.
Объект планируется возвести между историческими зданиями на Грузинской № 30 и 31 — Домами Румянцевой и Полушкина. Согласно представленному проекту, в отеле предусмотрена подземная стоянка.
Ранее застройщик уже получил одобрение Госэкспертизы и регионального УГО ОКН.
Напомним, что гостиницу на 100 номеров хотят построить на улице Коммунистической.