Из-за продления улицы Авроры в Самаре изымут земельные участки и дома

В Самаре изымут ряд земельных участков и жилых домов на месте строительства дороги между Московским шоссе и Ново-Садовой. Это необходимо для продления улицы Авроры. Соответствующие постановления появились на сайте городской администрации.
Изъятия затронут шесть земельных участков, а также жилые дома на Московском шоссе, 84, и в Ботаническом переулке, 19 и 45. Контроль за исполнением распоряжения возложен на региональный Минтранс.
Напомним, старт работ по строительству дороги был запланирован на 2023 год и должен был занять 48 месяцев, однако проект затянулся. В настоящее время он находится на государственной экспертизе.
Предполагается, что дорога будет четырехполосной с одним кольцевым пересечением и двумя путепроводами тоннельного типа. На съездах с кольцевого пересечения будут сделаны 2−3 полосы движения. Общая протяженность участка, включая реконструкцию Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, составит 4 916,89 метров.