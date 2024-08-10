На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки

Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации.