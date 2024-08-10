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Нацбанк Беларуси определил курс доллара и евро на 10 августа 2024

Национальный банк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и снизил курс российского рубля на 10 августа 2024, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси назвали курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 августа 2024. Курсы доллара, российского рубля и евро сохранены на субботу.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 10 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1073 белорусского рубля, 1 евро — 3,3935 BYN, 100 российских рублей — 3,6108 белорусского рубля.

Значения относительно курсов, действовавших в пятницу, 9 августа, сохранены, и не сдвинулись ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.

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