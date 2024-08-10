Общая выручка инвестиционного холдинга из Казахстана выросла на 43%

Таким образом, клиенты могу заработать не только на операциях по карте, но и на росте котировок ценных бумаг Freedom, торгующихся на американской бирже Nasdaq, Казахстанской фондовой бирже и AIX. С осени 2019 года акции подорожали в цене более чем в пять раз. Повышенный процент (до 16%) начисляется при покупке продуктов и услуг в компаниях экосистемы холдинга, таких как Freedom Insurance, Freedom Life и Aviata.