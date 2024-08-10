Курс тенге на 10 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжали умеренно подниматься вечером в пятницу и завершили ростом первую неделю из последних пяти, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 аст повысились на 0,21 доллара (0,27%), до 79,37 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,39 доллара (0,51%), до 76,58 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу, пишет investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 2 461,70 доллара за тройскую унцию к 20:30 аст.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:30 аст bitcoin торговался по 60 737,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,82%, а ее капитализация составила 1,21 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 569,5 доллара, понизившись в цене на 0,3%. Капитализация этой криптовалюты составила 312,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,12 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 августа.
1 австралийский доллар 313,56 тенге.
1 азербайджанский манат 281,44 тенге.
10 армянский драм 12,31 тенге.
1 белорусский рубль 146,06 тенге.
1 бразильский реал 85,98 тенге.
10 венгерских форинтов 13,18 тенге.
1 гонконгский доллар 61,18 тенге.
1 грузинский лари 179,34 тенге.
1 датская крона 69,79 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,89 тенге.
1 доллар США 477,04 тенге.
1 евро 520,78 тенге.
1 индийская рупия 5,68 тенге.
1000 иранский риал 11,4 тенге.
1 канадский доллар 347,19 тенге.
1 китайский юань 66,53 тенге.
1 кувейтский динар 1558,29 тенге.
1 кыргызский сом 5,6 тенге.
1 малазийский ринггит 107,05 тенге.
1 мексиканский песо 245,37 тенге.
1 молдавский лей 27,29 тенге.
1 норвежская крона 43,97 тенге.
1 польский злотый 120,34 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,11 тенге.
1 российский рубль 5,37 тенге.
1 СДР 636,62 тенге.
1 сингапурский доллар 360,25 тенге.
1 таджикский сомони 45,43 тенге.
1 тайский бат 13,55 тенге.
1 турецкая лира 14,21 тенге.
100 узбекских сумов 3,79 тенге.
1 украинская гривна 11,6 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 607,89 тенге.
1 чешская крона 20,64 тенге.
1 шведская крона 45,28 тенге.
1 швейцарский франк 551,56 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,06 тенге.
100 южнокорейских вон 34,92 тенге.
1 японская иена 3,24 тенге.