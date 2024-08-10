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Курс тенге на 10 августа, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 477,04 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть продолжали умеренно подниматься вечером в пятницу и завершили ростом первую неделю из последних пяти, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 аст повысились на 0,21 доллара (0,27%), до 79,37 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,39 доллара (0,51%), до 76,58 доллара за баррель.

Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу, пишет investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 2 461,70 доллара за тройскую унцию к 20:30 аст.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:30 аст bitcoin торговался по 60 737,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,82%, а ее капитализация составила 1,21 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 569,5 доллара, понизившись в цене на 0,3%. Капитализация этой криптовалюты составила 312,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,12 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 августа.

1 австралийский доллар 313,56 тенге.

1 азербайджанский манат 281,44 тенге.

10 армянский драм 12,31 тенге.

1 белорусский рубль 146,06 тенге.

1 бразильский реал 85,98 тенге.

10 венгерских форинтов 13,18 тенге.

1 гонконгский доллар 61,18 тенге.

1 грузинский лари 179,34 тенге.

1 датская крона 69,79 тенге.

1 дирхам ОАЭ 129,89 тенге.

1 доллар США 477,04 тенге.

1 евро 520,78 тенге.

1 индийская рупия 5,68 тенге.

1000 иранский риал 11,4 тенге.

1 канадский доллар 347,19 тенге.

1 китайский юань 66,53 тенге.

1 кувейтский динар 1558,29 тенге.

1 кыргызский сом 5,6 тенге.

1 малазийский ринггит 107,05 тенге.

1 мексиканский песо 245,37 тенге.

1 молдавский лей 27,29 тенге.

1 норвежская крона 43,97 тенге.

1 польский злотый 120,34 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 127,11 тенге.

1 российский рубль 5,37 тенге.

1 СДР 636,62 тенге.

1 сингапурский доллар 360,25 тенге.

1 таджикский сомони 45,43 тенге.

1 тайский бат 13,55 тенге.

1 турецкая лира 14,21 тенге.

100 узбекских сумов 3,79 тенге.

1 украинская гривна 11,6 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 607,89 тенге.

1 чешская крона 20,64 тенге.

1 шведская крона 45,28 тенге.

1 швейцарский франк 551,56 тенге.

1 южноафриканский ранд 26,06 тенге.

100 южнокорейских вон 34,92 тенге.

1 японская иена 3,24 тенге.

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