Курс тенге на 10 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть продолжали умеренно подниматься вечером в пятницу и завершили ростом первую неделю из последних пяти, пишет Интерфакс-Казахстан. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 аст повысились на 0,21 доллара (0,27%), до 79,37 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,39 доллара (0,51%), до 76,58 доллара за баррель.