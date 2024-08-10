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Дополнительные авиарейсы запустили между Сочи и Стамбулом

Из аэропорта Сочи запустили дополнительные рейсы в Стамбул.

Из аэропорта Сочи запустили дополнительные авиарейсы в Стамбул в связи с востребованностью направления. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

«Пассажиры не только выбирают культурно-познавательные и деловые путешествия в крупнейший город Турции, но и планируют перелеты с пересадкой в другие точки мира», — рассказал авиаперевозчик.

С 4 августа и до конца сентября в расписании появились новые рейсы из Сочи в Стамбул. Вылет из аэропорта курорта запланирован по средам и воскресеньям в 2:00, прилет в Стамбул в 4:15. Из турецкого аэропорта самолеты будут отправляться также по средам и воскресеньям. Время вылета в 5:25, посадка в Сочи в 7:20.

Рейсы будут выполняться на самолетах Суперджет 100 вместимостью 87 пассажиров.

Ранее сообщалось, что на озеленение аэропорта Сочи в ближайшие три года потратят 180 миллионов рублей.

туризм и отдых