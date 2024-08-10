Дополнительные авиарейсы запустили между Сочи и Стамбулом

С 4 августа и до конца сентября в расписании появились новые рейсы из Сочи в Стамбул. Вылет из аэропорта курорта запланирован по средам и воскресеньям в 2:00, прилет в Стамбул в 4:15. Из турецкого аэропорта самолеты будут отправляться также по средам и воскресеньям. Время вылета в 5:25, посадка в Сочи в 7:20.